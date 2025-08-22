Tra cứu điểm chuẩn đại học 2025 chính xác nhất trên VTC News

  • Zalo

Cập nhật điểm chuẩn các trường đại học 2025 chính xác nhất, chi tiết nhất trên VTC News.

Bắt đầu từ 12h30 ngày 22/8, các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025. Mời các thí sinh, phụ huynh cập nhật điểm chuẩn các trường đại học 2025 chính xác nhất, chi tiết nhất trên Báo điện tử VTC News.

Dưới đây điểm chuẩn đại học 2025 một số trường sẽ được cập nhật sau.

TTĐiểm chuẩn
1Đại học Bách khoa Hà Nội
2Đại học Ngoại thương (cơ sở Hà Nội)
3Học viện Ngân hàng
4Đại học Kinh tế quốc dân
5Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
6Trường Quốc tế
(Đại học Quốc gia Hà Nội)
7Đại học Giáo dục
(Đại học Quốc gia Hà Nội)
8Đại học Việt Nhật
(Đại học Quốc gia Hà Nội)
9Đại học CMC
10Đại học Điện lực
11Đại học Thương mại
12Học viện Quân Y
13Học viện Biên phòng
14Học viện Kỹ thuật Quân sự
15Học viện Hậu cần
16Học viện Phòng không - Không quân
17Học viện Biên phòng
18Trường Sĩ quan lục quân 1
19Trường Sĩ quan lục quân 2
20Trường Sĩ quan Chính trị
21Trường Sĩ quan Pháo binh
22Trường Sĩ quan Thông tin
23Trường Sĩ quan Đặc công
24Trường Sĩ quan Không quân
25Trường Sĩ quan Phòng hoá
26Đại học Luật Hà Nội
27Đại học Dược Hà Nội
28Đại học Thuỷ lợi
28Học viện Báo chí và Tuyên truyền
29Đại học Khoa học Tự nhiên
(Đại học Quốc gia Hà Nội)
30Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
(Đại học Quốc gia Hà Nội)
31Đại học Mở Hà Nội
32Đại học Giao thông vận tải
33Đại học Công nghiệp Hà Nội
34Đại học Y Dược Thái Nguyên
35Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Theo thông tin mới nhất từ Bộ GD&ĐT, quá trình lọc ảo xét tuyển năm 2025 (sau 10 lần) sẽ kết thúc vào 12h30 hôm nay 22/8.

Các trường đại học, cao đẳng sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống ngay sau đó. Điều này có nghĩa, các trường được công bố điểm chuẩn ngay từ thời điểm đó. Bộ GD&ĐT quy định, việc công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 năm 2025 được thực hiện trước 17h ngày 22/8.

Bộ GD&ĐT cho biết, năm 2025, do số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng nhiều hơn, cũng là năm đầu tiên các trường cao đẳng tham gia xét tuyển, không còn việc xét tuyển sớm, sử dụng tất cả các phương thức xét tuyển trong đợt 1, nên phải kéo dài thời gian lọc ảo.

Một số trường đưa ra mốc thời gian cụ thể công bố điểm chuẩn: Đại học Bách khoa Hà Nội công bố vào 16h ngày 22/8. Trong khi Đại học Kinh tế Quốc dân công bố vào 16h56 ngày 22/8, dự kiến thời gian nhập học cho tân sinh viên từ 8h ngày 25/8 đến 17h ngày 31/8. Trường Đại học Tài chính - Marketing công bố vào 19h30 ngày 22/8, trong chương trình đặc biệt phát trực tiếp trên các nền tảng số của trường.

