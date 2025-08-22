Tra cứu điểm chuẩn đại học 2025 chính xác nhất trên VTC News

* VTC News tiếp tục cập nhật
Bắt đầu từ 12h30 ngày 22/8, các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025. Mời các thí sinh, phụ huynh cập nhật điểm chuẩn các trường đại học 2025 chính xác nhất, chi tiết nhất trên Báo điện tử VTC News.
Dưới đây điểm chuẩn đại học 2025 một số trường sẽ được cập nhật sau.
|TT
|Điểm chuẩn
|1
|Đại học Bách khoa Hà Nội
|2
|Đại học Ngoại thương (cơ sở Hà Nội)
|3
|Học viện Ngân hàng
|4
|Đại học Kinh tế quốc dân
|5
|Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
|6
|Trường Quốc tế
(Đại học Quốc gia Hà Nội)
|7
|Đại học Giáo dục
(Đại học Quốc gia Hà Nội)
|8
|Đại học Việt Nhật
(Đại học Quốc gia Hà Nội)
|9
|Đại học CMC
|10
|Đại học Điện lực
|11
|Đại học Thương mại
|12
|Học viện Quân Y
|13
|Học viện Biên phòng
|14
|Học viện Kỹ thuật Quân sự
|15
|Học viện Hậu cần
|16
|Học viện Phòng không - Không quân
|17
|Học viện Biên phòng
|18
|Trường Sĩ quan lục quân 1
|19
|Trường Sĩ quan lục quân 2
|20
|Trường Sĩ quan Chính trị
|21
|Trường Sĩ quan Pháo binh
|22
|Trường Sĩ quan Thông tin
|23
|Trường Sĩ quan Đặc công
|24
|Trường Sĩ quan Không quân
|25
|Trường Sĩ quan Phòng hoá
|26
|Đại học Luật Hà Nội
|27
|Đại học Dược Hà Nội
|28
|Đại học Thuỷ lợi
|28
|Học viện Báo chí và Tuyên truyền
|29
|Đại học Khoa học Tự nhiên
(Đại học Quốc gia Hà Nội)
|30
|Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
(Đại học Quốc gia Hà Nội)
|31
|Đại học Mở Hà Nội
|32
|Đại học Giao thông vận tải
|33
|Đại học Công nghiệp Hà Nội
|34
|Đại học Y Dược Thái Nguyên
|35
|Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
Theo thông tin mới nhất từ Bộ GD&ĐT, quá trình lọc ảo xét tuyển năm 2025 (sau 10 lần) sẽ kết thúc vào 12h30 hôm nay 22/8.
Các trường đại học, cao đẳng sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống ngay sau đó. Điều này có nghĩa, các trường được công bố điểm chuẩn ngay từ thời điểm đó. Bộ GD&ĐT quy định, việc công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 năm 2025 được thực hiện trước 17h ngày 22/8.
Bộ GD&ĐT cho biết, năm 2025, do số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng nhiều hơn, cũng là năm đầu tiên các trường cao đẳng tham gia xét tuyển, không còn việc xét tuyển sớm, sử dụng tất cả các phương thức xét tuyển trong đợt 1, nên phải kéo dài thời gian lọc ảo.
Một số trường đưa ra mốc thời gian cụ thể công bố điểm chuẩn: Đại học Bách khoa Hà Nội công bố vào 16h ngày 22/8. Trong khi Đại học Kinh tế Quốc dân công bố vào 16h56 ngày 22/8, dự kiến thời gian nhập học cho tân sinh viên từ 8h ngày 25/8 đến 17h ngày 31/8. Trường Đại học Tài chính - Marketing công bố vào 19h30 ngày 22/8, trong chương trình đặc biệt phát trực tiếp trên các nền tảng số của trường.
