Tra cứu điểm chuẩn đại học 2025 chính xác nhất trên VTC News

Bắt đầu từ 12h30 ngày 22/8, các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025. Mời các thí sinh, phụ huynh cập nhật điểm chuẩn các trường đại học 2025 chính xác nhất, chi tiết nhất trên Báo điện tử VTC News.

Dưới đây điểm chuẩn đại học 2025 một số trường sẽ được cập nhật sau.

TT Điểm chuẩn 1 Đại học Bách khoa Hà Nội 2 Đại học Ngoại thương (cơ sở Hà Nội) 3 Học viện Ngân hàng 4 Đại học Kinh tế quốc dân 5 Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 6 Trường Quốc tế

(Đại học Quốc gia Hà Nội) 7 Đại học Giáo dục

(Đại học Quốc gia Hà Nội) 8 Đại học Việt Nhật

(Đại học Quốc gia Hà Nội) 9 Đại học CMC 10 Đại học Điện lực 11 Đại học Thương mại 12 Học viện Quân Y 13 Học viện Biên phòng 14 Học viện Kỹ thuật Quân sự 15 Học viện Hậu cần 16 Học viện Phòng không - Không quân 17 Học viện Biên phòng 18 Trường Sĩ quan lục quân 1 19 Trường Sĩ quan lục quân 2 20 Trường Sĩ quan Chính trị 21 Trường Sĩ quan Pháo binh 22 Trường Sĩ quan Thông tin 23 Trường Sĩ quan Đặc công 24 Trường Sĩ quan Không quân 25 Trường Sĩ quan Phòng hoá 26 Đại học Luật Hà Nội 27 Đại học Dược Hà Nội 28 Đại học Thuỷ lợi 28 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 29 Đại học Khoa học Tự nhiên

(Đại học Quốc gia Hà Nội) 30 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

(Đại học Quốc gia Hà Nội) 31 Đại học Mở Hà Nội 32 Đại học Giao thông vận tải 33 Đại học Công nghiệp Hà Nội 34 Đại học Y Dược Thái Nguyên 35 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Theo thông tin mới nhất từ Bộ GD&ĐT, quá trình lọc ảo xét tuyển năm 2025 (sau 10 lần) sẽ kết thúc vào 12h30 hôm nay 22/8.

Các trường đại học, cao đẳng sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống ngay sau đó. Điều này có nghĩa, các trường được công bố điểm chuẩn ngay từ thời điểm đó. Bộ GD&ĐT quy định, việc công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 năm 2025 được thực hiện trước 17h ngày 22/8.

Bộ GD&ĐT cho biết, năm 2025, do số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng nhiều hơn, cũng là năm đầu tiên các trường cao đẳng tham gia xét tuyển, không còn việc xét tuyển sớm, sử dụng tất cả các phương thức xét tuyển trong đợt 1, nên phải kéo dài thời gian lọc ảo.

Một số trường đưa ra mốc thời gian cụ thể công bố điểm chuẩn: Đại học Bách khoa Hà Nội công bố vào 16h ngày 22/8. Trong khi Đại học Kinh tế Quốc dân công bố vào 16h56 ngày 22/8, dự kiến thời gian nhập học cho tân sinh viên từ 8h ngày 25/8 đến 17h ngày 31/8. Trường Đại học Tài chính - Marketing công bố vào 19h30 ngày 22/8, trong chương trình đặc biệt phát trực tiếp trên các nền tảng số của trường.