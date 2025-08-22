Trên 9,5 điểm/môn mới đỗ ngành 'hot' Đại học Ngoại thương 2025

(VTC News) -

Trường Đại học Ngoại Thương vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển 2025 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo đó chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại có điểm trúng tuyển cao nhất với 28,5. Chương trình tiên tiến i-Hons Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh và chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế đều có ngưỡng điểm trúng tuyển là 28.

Kế tiếp là 6 chương trình có điểm trúng tuyển trên 27 điểm bao gồm chương trình định hướng nghề nghiệp Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại, chương trình chất lượng cao Kinh tế đối ngoại, chương trình chất lượng cao Kinh doanh quốc tế, chương trình Marketing số, chương trình tiên tiến Tài chính - Ngân hàng.

Riêng ngành Khoa học máy tính có điểm trúng tuyển là 36,4 điểm với hệ số nhân đôi cho môn Toán (tương đương trên 9 điểm 1 môn).

Các chương trình còn lại về cơ bản có ngưỡng điểm trúng tuyển tập trung vào khoảng từ 25-27 điểm.

Trên 9,5 điểm/môn mới trúng tuyển ngành hot Đại học Ngoại Thương 2025

Năm nay, trường Đại học Ngoại thương tuyển 4.180 sinh viên ở ba cơ sở Hà Nội, TP.HCM và Quảng Ninh bằng 3 phương thức: xét học bạ, dùng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025, xét bằng chứng chỉ đánh giá năng lực trong nước và quốc tế.

Học phí từ 25,5-85 triệu đồng/năm. Trong đó, chương trình tiêu chuẩn thu thấp nhất với 25,5-27,5 triệu; ngành Khoa học máy tính và Dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh được trường hỗ trợ 30%, còn 31,5 triệu. Chương trình tiên tiến kết hợp với Đại học Queensland có mức thu cao nhất với 85 triệu đồng, nhóm chương trình định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế 49-65 triệu.

Năm 2024, điểm chuẩn từ điểm thi tốt nghiệp của trường Đại học Ngoại thương từ 25,25 đến 28,5 cao nhất ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, chuyên ngành tiếng Trung thương mại ở tổ hợp D01.