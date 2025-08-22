(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 2025:

Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 2025, cao nhất 30 điểm

Năm nay, điểm chuẩn của trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội dao động 15,06 - 30 điểm. Hai ngành có điểm chuẩn 30 điểm là Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Kinh tế - Tài chính.

Năm nay, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển hơn 2.000 chỉ tiêu.

5 phương thức xét tuyển được trường sử dụng gồm: xét tuyển thẳng theo quy định của quy chế tuyển sinh; xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế; xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội; xét kết hợp điểm học bạ và chứng chỉ ngoại ngữ hoặc phỏng vấn.

Tra cứu điểm chuẩn đại học