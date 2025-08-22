Điểm chuẩn trường Đại học Hoa Sen, từ 15 - 17

(VTC News) -

Chiều 22/8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hoa Sen (HSU) công bố điểm trúng tuyển cho 31 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 và 4 phương thức xét tuyển sớm gồm: xét học bạ THPT, điểm thi Đánh giá năng lực (ĐGNL), phỏng vấn và tuyển thẳng.

Cụ thể, ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, trường lấy điểm chuẩn từ 15 - 17. Ở phương thức xét học bạ và phương thức phỏng vấn nhà trường lấy điểm dao động từ 18 - 19,45.

Đối với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực, nhà trường lấy điểm 600 - 652. Cuối cùng là phương thức xét tuyển thẳng lấy 18 điểm.

Năm 2025, số lượng thí sinh và nguyện vọng đăng ký đều tăng mạnh. Cả nước có hơn 7,6 triệu nguyện vọng được đăng ký, chiếm hơn 73% tổng số thí sinh. Trung bình, mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng. Số thí sinh đăng ký xét tuyển cũng tăng vọt hơn 115.000 em so với năm 2024, một phần do các trường cao đẳng nghề nghiệp tham gia xét tuyển chung hệ thống.

Điểm chuẩn khó dự báo hơn các năm trước là nhận định chung của nhiều trường đại học trong quy trình lọc ảo năm nay, bởi những thay đổi lớn về cách thức tổ chức, thực hiện.