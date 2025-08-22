Điểm chuẩn Đại học Thương mại 2025, cao nhất 27,8

(VTC News) -

Ngành Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) lấy thấp nhất theo điểm thi tốt nghiệp với 22,5 điểm.

Chi tiết điểm chuẩn các ngành của trường Đại học Thương mại năm 2025 như sau:

Năm nay, trường Đại học Thương mại dự kiến tuyển hơn 5.000 sinh viên cho 45 chương trình đào tạo đa ngành, năm học 2025-2026.

Nhà trường áp dụng các phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025; xét kết quả đánh giá năng lực, đánh giá tư duy; xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp, điểm học bạ với chứng chỉ quốc tế; xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp và giải học sinh giỏi cấp tỉnh. So với các năm 2024, trường Đại học Thương mại bỏ xét học bạ độc lập.

Với các phương thức sử dụng giải học sinh giỏi, trường yêu cầu từ giải Ba cấp tỉnh trở lên. Thí sinh được cộng 1-2 điểm thưởng và sử dụng điểm này kết hợp với tổng ba môn thi tốt nghiệp. Với phương thức xét kết hợp chứng chỉ quốc tế, trường chấp nhận IELTS từ 5.0 trở lên hoặc tương đương. Thí sinh được quy đổi điểm chứng chỉ qua thang 10 và được cộng thêm 0,5 - 3 điểm thưởng.

Học phí năm học 2025-2026 của trường Đại học Thương mại từ 24 đến gần 28 triệu đồng với chương trình chuẩn, 38,5 triệu đồng với chương trình IPOP. Các chương trình tiên tiến, song bằng quốc tế, trường thu học phí 180-260 triệu đồng toàn khóa.

Năm ngoái, điểm chuẩn thi tốt nghiệp THPT của trường Đại học Thương mại từ 25-27 điểm, cao nhất ở ngành Marketing thương mại và Thương mại điện tử; thấp nhất ở các nhóm ngành Kế toán, Quản trị Nhân lực, Quản trị khách sạn.