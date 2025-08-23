Điểm chuẩn Học viện Chính trị Công an Nhân dân 2025

(VTC News) -

Hội đồng tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy (tuyển mới) Học viện Chính trị Công an Nhân dân thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy (tuyển mới) theo phương thức 2 và 3 vào Học viện Chính trị CAND năm 2025, như sau:

Khu vực Nam Nữ Phía Bắc 22,51 25,21 Phía Nam 21,74 23,57

Năm nay, điểm chuẩn nữ phía Bắc có điểm cao nhất với 25,21 và thấp nhất là nam khu vực phía Nam 21,74.

Học viện Chính trị CAND sẽ gửi văn bản về Ban Tuyển sinh Công an các đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển để thông báo cho các thí sinh biết và làm thủ tục xác nhận nhập học theo quy định, cụ thể:

- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học vào Học viện Chính trị Công an Nhân dân trên Cổng thông tin tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thời nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT cho Công an đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển theo quy định.

- Công an đơn vị, địa phương tiếp nhận bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT từ thí sinh, báo cáo kết quả tiếp nhận về Học viện Chính trị Công an Nhân dân trước 17h ngày 30/8/2025. Đồng thời, hướng dẫn thí sinh xác nhận nhập học trên Cổng thông tin tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.