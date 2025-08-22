Đại học Kinh tế - Luật lấy điểm chuẩn từ 23,5-28,08

(VTC News) -

Theo đó, ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành lấy điểm chuẩn cao nhất là Kinh doanh quốc tế (chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) với 28,08 điểm. Thấp nhất là chuyên ngành Luật dân sự (chương trình tiếng Anh) với 23,5 điểm.

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2025 ở tất cả phương thức như sau:

Năm nay, trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM tuyển 2.700 sinh viên bằng 3 phương thức: tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định Bộ GD&ĐT, Đại học Quốc gia TP HCM; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét điểm thi đánh giá năng lực.

Học phí của trường với khóa tuyển sinh 2025 là 31,5 triệu đồng một năm với chương trình tiếng Việt. Với chương trình tiếng Anh, học phí là 65 triệu đồng.