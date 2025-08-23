Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân, cao nhất hơn 25

(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân 2025:

Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân 2025.

Năm nay điểm chuẩn cao nhất của trường là 25,21 điểm tuyển thí sinh nữ phía Bắc và thấp nhất là 19,05 điểm tuyển sinh trên toàn quốc gửi Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân gửi kèm danh sách thí sinh trúng tuyển về Ban tuyển sinh công an các đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển để thông báo cho thí sinh biết và làm thủ tục xác nhận nhập học theo quy định, cụ thể:

Trước ngày 30/8/2025, công an các đơn vị, địa phương tiếp nhận bản chính: giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT, chứng chỉ ngoại ngữ,…từ thí sinh trúng tuyển; báo cáo kết quả tiếp nhận về trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân.

Thông báo cho thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h ngày 30/8/2025.

