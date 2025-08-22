(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Sức khỏe - Đại học Quốc gia TP.HCM 2025:

Ở phương thức 3 xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, điểm chuẩn của trường dao động từ 18 - 25,6 điểm. Ngành Y khoa có điểm cao nhất 25,6, thấp nhất là ngành Điều dưỡng 18 điểm.

Năm 2025, số lượng thí sinh và nguyện vọng đăng ký đều tăng mạnh. Cả nước có hơn 7,6 triệu nguyện vọng được đăng ký, chiếm hơn 73% tổng số thí sinh. Trung bình, mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng. Số thí sinh đăng ký xét tuyển cũng tăng vọt hơn 115.000 em so với năm 2024, một phần do các trường cao đẳng nghề nghiệp tham gia xét tuyển chung hệ thống.

Điểm chuẩn khó dự báo hơn các năm trước là nhận định chung của nhiều trường đại học trong quy trình lọc ảo năm nay, bởi những thay đổi lớn về cách thức tổ chức, thực hiện.