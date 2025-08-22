Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2025

(VTC News) -

Đại học Kinh tế quốc dân vừa công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp 2025 cụ thể như sau:

Năm nay, Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển hơn 8.000 chỉ tiêu cho 73 ngành, tổng gần 90 chương trình. Hai chương trình mới là Quan hệ lao động và Luật thương mại quốc tế. Ba phương thức tuyển sinh tương tự năm ngoái, gồm: xét tuyển thẳng, xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025, xét tuyển kết hợp.

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2024 cao nhất ở ngành Quan hệ công chúng và Truyền thông Marketing.

Cụ thể ở thang 30, ngành Quan hệ công chúng lấy cao nhất với 28,18 điểm, xếp sau là ngành Thương mại điện tử với 28,02 điểm. Các ngành còn lại đều từ 26,57 trở lên. Với thang 40, ngưỡng trúng tuyển cao nhất là 37,49 tại ngành Truyền thông Marketing. Nhiều ngành khác lấy điểm chuẩn trên 36 là Quản trị kinh doanh thương mại, Thẩm định giá, Quản trị khách sạn và sự kiện... Thấp nhất ở nhóm này là ngành Kỹ thuật phần mềm với 34,06 điểm.