Một đại học thông báo tuyển bổ sung ngay sau khi công bố điểm chuẩn

Năm nay ngành Nhật Bản học lấy điểm chuẩn cao nhất trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội với 22 điểm. Kế đến là Công nghệ kỹ thuật chip bán dẫn với 21 điểm. Các ngành còn lại từ 20-20,75 điểm.

Nhà trường lưu ý thí sinh trúng tuyển khai báo thông tin sinh viên trực tuyến từ 17h ngày 22/8 đến 17h ngày 25/8. Tân sinh viên nhập học trực tiếp vào ngày 26/8.

Thí sinh chưa đỗ vào trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội có thể cân nhắc đăng ký tuyển sinh bổ sung, dự kiến từ hôm nay để kịp nhập học cùng đợt chính thức vào ngày 26/8.

Trường Đại học Việt Nhật năm nay tuyển 750 sinh viên cho 9 ngành và chương trình đào tạo. Các phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển thẳng, dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, kết hợp điểm thi tốt nghiệp với chứng chỉ ngoại ngữ, xét kết quả kỳ thi chuẩn hóa SAT và hồ sơ năng lực của thí sinh (đánh giá và phỏng vấn).

Học phí trường Đại học Việt Nhật gồm hai mức là 25 và 58 triệu đồng, tương tự năm ngoái.