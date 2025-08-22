Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TP.HCM 2025, có ngành gần 9,8 điểm/môn mới đỗ

(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Sư phạm TP.HCM 2025 cả 3 cơ sở:

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TP.HCM 2025 cơ sở chính

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TP.HCM 2025 cơ sở Tây Ninh

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TP.HCM 2025 cơ sở Gia Lai.

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt kết hợp học bạ THPT và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên.

Theo đó, năm nay Sư phạm hóa học là ngành có điểm trúng tuyển cao nhất đạt 29,38 điểm. Thấp nhất là ngành Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ pháp với 19 điểm.

Các ngành ngoài sư phạm của trường cũng thu hút sự quan tâm lớn trong mùa tuyển sinh năm nay, đặc biệt ngành Tâm lý học có điểm trúng tuyển lên đến 28,08 điểm.

Năm 2025, số lượng thí sinh và nguyện vọng đăng ký đều tăng mạnh. Cả nước có hơn 7,6 triệu nguyện vọng được đăng ký, chiếm hơn 73% tổng số thí sinh. Trung bình, mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng. Số thí sinh đăng ký xét tuyển cũng tăng vọt hơn 115.000 em so với năm 2024, một phần do các trường cao đẳng nghề nghiệp tham gia xét tuyển chung hệ thống.

Điểm chuẩn khó dự báo hơn các năm trước là nhận định chung của nhiều trường đại học trong quy trình lọc ảo năm nay, bởi những thay đổi lớn về cách thức tổ chức, thực hiện.

