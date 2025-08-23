Học viện An ninh Nhân dân công bố điểm chuẩn năm 2025

(VTC News) -

Năm 2025, điểm chuẩn Học viện An ninh Nhân dân dao động từ 18,78 đến 26,27. Ngành Nghiệp vụ An ninh áp dụng với thí sinh nữ vùng 3 lấy điểm chuẩn cao nhất là 26,27.

Điểm chuẩn Học viện An ninh Nhân dân năm 2025 cụ thể như sau:

Nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh

Vùng 1

- Đối với nam: Điểm trúng tuyển là 23,05, có 98 thí sinh trúng tuyển.

- Đối với nữ: Điểm trúng tuyển là 25,58, có 10 thí sinh trúng tuyển.

Vùng 2

- Đối với nam: Điểm trúng tuyển là 24,63, có 93 thí sinh trúng tuyển.

- Đối với nữ: điểm trúng tuyển là 26,09, có 9 thí sinh trúng tuyển.

Vùng 3

- Đối với nam: Điểm trúng tuyển là 23,03, có 54 thí sinh trúng tuyển.

- Đối với nữ: Điểm trúng tuyển là 26,27, có 05 thí sinh trúng tuyển.

Vùng 8

- Đối với nam: Điểm trúng tuyển là 18,78, có 13 thí sinh trúng tuyển.

- Đối với nữ: Điểm trúng tuyển là 19,63, có 02 thí sinh trúng tuyển.

Học viện An ninh Nhân dân công bố điểm chuẩn 2025. (Ảnh minh hoạ)

Ngành An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Phía Bắc

- Đối với nam: Điểm trúng tuyển là 24,48, có 67 thí sinh trúng tuyển.

- Đối với nữ: Điểm trúng tuyển là 24,69, có 7 thí sinh trúng tuyển.

Phía Nam

- Đối với nam: Điểm trúng tuyển là 20,63, có 68 thí sinh trúng tuyển.

- Đối với nữ: Điểm trúng tuyển là 24,15, có 7 thí sinh trúng tuyển.

Ngành Công nghệ thông tin (không tuyển nữ)

Đối với nam, điểm trúng tuyển là 21,98. Tiêu chí phụ: Thí sinh cùng đạt mức điểm xét tuyển 21,98. Thí sinh trúng tuyển là thí sinh có điểm bài thi đánh giá Bộ Công an từ 63,50 trở lên). Tổng số có 100 thí sinh trúng tuyển.

Tra cứu điểm chuẩn đại học 2025

Vùng tuyển sinh (các tỉnh, thành trước khi sáp nhập) như sau: Vùng 1 gồm các tỉnh miền núi phía Bắc là Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La. Vùng 2 gồm các tỉnh, thành phố đồng bằng và trung du Bắc Bộ là Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh. Vùng 3 gồm các tỉnh Bắc Trung Bộ là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Vùng 8 gồm các đơn vị trực thuộc Bộ là A09, C01, C10, C11, K01, K02.