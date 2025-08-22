Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tài chính và Đại học Văn Lang 2025

(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Tài chính 2025:

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tài chính 2025.

Điểm chuẩn trúng tuyển của trường dao động từ 15-19 điểm.

- Phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông: Điểm trúng tuyển ở tổ hợp C01 (Văn, Toán, Vật lý) là 16 điểm. Đối với các tổ hợp còn lại, điểm chuẩn trúng tuyển là 15 điểm.

- Phương thức xét tuyển theo kết quả tổ hợp ba môn cả năm lớp 12: Theo đó, điểm trúng tuyển ở tổ hợp C01 (Văn, Toán, Vật lý) là 19 điểm. Đối với các tổ hợp còn lại, điểm chuẩn trúng tuyển 18 điểm.

- Phương thức xét tuyển theo điểm trung bình cả năm lớp 12: Điểm trúng tuyển đối với phương thức xét tuyển trung bình cả năm lớp 12 là 18 điểm đối với tất cả các ngành và chương trình đào tạo.

- Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL Đại học quốc gia TP.HCM: Điểm chuẩn trúng tuyển 600 điểm tất cả các ngành và chương trình đào tạo.

- Đối với phương thức xét tuyển kỳ thi V-SAT: Điểm chuẩn trúng tuyển theo kết quả xét tuyển kỳ thi V-SAT các ngành là 225 điểm.

Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Văn Lang 2025:

Điểm chuẩn Đại học Văn lang 2025.

Mức điểm chuẩn trúng tuyển cho 59 ngành đào tạo đại học của trường Đại học Văn Lang dao động từ 15 - 20,5 điểm (phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT), 18 - 23 điểm (phương thức xét điểm học bạ THPT), 500 - 750 điểm (phương thức xét điểm thi đánh gia năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM), 200 - 270 điểm (phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực V-SAT).

Mức điểm trên dành cho thí sinh là học sinh phổ thông khu vực 3 (không ưu tiên đối tượng - khu vực). Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa nhóm đối tượng và giữa hai khu vực được tính theo quy định chung của Bộ GD&ĐT.

Năm 2025, số lượng thí sinh và nguyện vọng đăng ký đều tăng mạnh. Cả nước có hơn 7,6 triệu nguyện vọng được đăng ký, chiếm hơn 73% tổng số thí sinh. Trung bình, mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng. Số thí sinh đăng ký xét tuyển cũng tăng vọt hơn 115.000 em so với năm 2024, một phần do các trường cao đẳng nghề nghiệp tham gia xét tuyển chung hệ thống.

Điểm chuẩn khó dự báo hơn các năm trước là nhận định chung của nhiều trường đại học trong quy trình lọc ảo năm nay, bởi những thay đổi lớn về cách thức tổ chức, thực hiện.