Ngành Kiểm toán lấy điểm chuẩn cao nhất Học viện Tài chính

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2025 ở tất cả ngành như sau:

Năm nay, Học viện Tài chính tuyển 6.320 sinh viên. Ngoại trừ xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, trường dùng hai phương thức khác để tuyển sinh, gồm xét theo điểm thi tốt nghiệp và xét tuyển kết hợp (với ba nhóm).

Năm ngoái, ngành Hải quan và Logistics của Học viện Tài chính lấy điểm chuẩn cao nhất với 36,15/40, tức trung bình thí sinh phải đạt 9 điểm một môn mới đỗ.

Học phí Học viện Tài chính với khóa tuyển sinh năm 2025 từ 20-28 triệu đồng/năm với chương trình chuẩn. Với chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế và liên kết quốc tế, mức thu lần lượt là 50-55 triệu đồng và 60-75 triệu đồng.

