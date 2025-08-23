Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải 2025, cao nhất 27,52

(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải 2025:

Năm nay, điểm chuẩn trường Đại học Giao thông Vận tải dao động từ 16,19 - 27,52. Trong đó, ngành có điểm cao nhất là Logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Ngành thấp nhất là Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Công trình giao thông đô thị Việt - Nhật).

Nhà trường tuyển sinh 6.340 chỉ tiêu. Trong đó, Trường Đại học Giao thông Vận tải dành 6.300 chỉ tiêu cho các chương trình đào tạo chuẩn và chương trình đào tạo chất lượng cao, 40 chỉ tiêu cho chương trình đào tạo liên kết quốc tế (giảm 50 chỉ tiêu so với năm 2024).

Mức học phí nhà trường áp dụng cho các chương trình chuẩn: các ngành thuộc khối ngành III (Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng) là 398.060 đồng/tín chỉ.

Các ngành thuộc khối ngành V (Logictics và Quản lý chuỗi Cung ứng, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật cơ điện tử, Kiến trúc, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng GTVT...) là 466.438 đồng/tín chỉ.

Các ngành thuộc khối ngành VII (Khai thác vận tải, Quản trị dịch vụ du lịch) là 425.524 đồng/tín chỉ. Chương trình tiên tiến, chất lượng cao: Các ngành thuộc khối ngành III là 694.935đồng /tín chỉ, các ngành thuộc khối ngành V là 766.810 đồng/tín chỉ.