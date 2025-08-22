Danh sách các trường công bố điểm chuẩn đại học 2025

* VTC News tiếp tục cập nhật
Học viện Hàng không là trường đầu tiên công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học 2025 trên cả nước. Trong đó gành có điểm chuẩn cao nhất của học viện này là 28,5. Đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, điểm chuẩn cao nhất là 27. Đối với phương thức xét học bạ điểm chuẩn cao nhất là 28,5. Đối với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM điểm chuẩn cao nhất là 921,25.
Dưới đây điểm chuẩn đại học 2025:
|TT
|Điểm chuẩn
|1
|Đại học Bách khoa Hà Nội
|2
|Đại học Ngoại thương (cơ sở Hà Nội)
|3
|Học viện Ngân hàng
|4
|Đại học Kinh tế quốc dân
|5
|Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
|6
|Trường Quốc tế
(Đại học Quốc gia Hà Nội)
|7
|Đại học Giáo dục
(Đại học Quốc gia Hà Nội)
|8
|Đại học Việt Nhật
(Đại học Quốc gia Hà Nội)
|9
|Đại học CMC
|10
|Đại học Điện lực
|11
|Đại học Thương mại
|12
|Học viện Quân Y
|13
|Học viện Biên phòng
|14
|Học viện Kỹ thuật Quân sự
|15
|Học viện Hậu cần
|16
|Học viện Phòng không - Không quân
|17
|Học viện Biên phòng
|18
|Trường Sĩ quan lục quân 1
|19
|Trường Sĩ quan lục quân 2
|20
|Trường Sĩ quan Chính trị
|21
|Trường Sĩ quan Pháo binh
|22
|Trường Sĩ quan Thông tin
|23
|Trường Sĩ quan Đặc công
|24
|Trường Sĩ quan Không quân
|25
|Trường Sĩ quan Phòng hoá
|26
|Đại học Luật Hà Nội
|27
|Đại học Dược Hà Nội
|28
|Đại học Thuỷ lợi
|28
|Học viện Báo chí và Tuyên truyền
|29
|Đại học Khoa học Tự nhiên
(Đại học Quốc gia Hà Nội)
|30
|Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
(Đại học Quốc gia Hà Nội)
|31
|Đại học Mở Hà Nội
|32
|Đại học Giao thông vận tải
|33
|Đại học Công nghiệp Hà Nội
|34
|Đại học Y Dược Thái Nguyên
|35
|Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
|36
|Học viện Hàng không
|37
|Trường Đại học Hạ Long
|38
|Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
|39
|Đại học Gia Định
Bộ GD&ĐT cho biết, năm 2025, do số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng nhiều hơn, cũng là năm đầu tiên các trường cao đẳng tham gia xét tuyển, không còn việc xét tuyển sớm, sử dụng tất cả các phương thức xét tuyển trong đợt 1, nên phải kéo dài thời gian lọc ảo.
Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 30/8. Nếu bỏ qua bước này và không có lý do chính đáng, kết quả sẽ bị hủy. Các đại học thường có kế hoạch nhập học với những yêu cầu khác nhau, đăng tải trên website, fanpage chính chức hoặc gửi cho thí sinh qua email, số điện thoại, giấy báo... Thí sinh cần lưu ý để hoàn tất mọi thủ tục.
Từ 1/9 đến tháng 12/2025, các trường chưa đủ chỉ tiêu có thể tuyển bổ sung. Thí sinh được xét tuyển bổ sung khi không trúng tuyển hoặc không xác nhận nhập học trường nào.
