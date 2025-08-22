Danh sách các trường công bố điểm chuẩn đại học 2025

  • Zalo

Mời thí sinh và phụ huynh cập nhật điểm chuẩn các trường đại học chính xác nhất trên Báo điện tử VTC News.

Học viện Hàng không là trường đầu tiên công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học 2025 trên cả nước. Trong đó gành có điểm chuẩn cao nhất của học viện này là 28,5. Đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, điểm chuẩn cao nhất là 27. Đối với phương thức xét học bạ điểm chuẩn cao nhất là 28,5. Đối với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM điểm chuẩn cao nhất là 921,25.

Dưới đây điểm chuẩn đại học 2025:

TTĐiểm chuẩn
1Đại học Bách khoa Hà Nội
2Đại học Ngoại thương (cơ sở Hà Nội)
3Học viện Ngân hàng
4Đại học Kinh tế quốc dân
5Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
6Trường Quốc tế
(Đại học Quốc gia Hà Nội)
7Đại học Giáo dục
(Đại học Quốc gia Hà Nội)
8Đại học Việt Nhật
(Đại học Quốc gia Hà Nội)
9Đại học CMC
10Đại học Điện lực
11Đại học Thương mại
12Học viện Quân Y
13Học viện Biên phòng
14Học viện Kỹ thuật Quân sự
15Học viện Hậu cần
16Học viện Phòng không - Không quân
17Học viện Biên phòng
18Trường Sĩ quan lục quân 1
19Trường Sĩ quan lục quân 2
20Trường Sĩ quan Chính trị
21Trường Sĩ quan Pháo binh
22Trường Sĩ quan Thông tin
23Trường Sĩ quan Đặc công
24Trường Sĩ quan Không quân
25Trường Sĩ quan Phòng hoá
26Đại học Luật Hà Nội
27Đại học Dược Hà Nội
28Đại học Thuỷ lợi
28Học viện Báo chí và Tuyên truyền
29Đại học Khoa học Tự nhiên
(Đại học Quốc gia Hà Nội)
30Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
(Đại học Quốc gia Hà Nội)
31Đại học Mở Hà Nội
32Đại học Giao thông vận tải
33Đại học Công nghiệp Hà Nội
34Đại học Y Dược Thái Nguyên
35Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
36Học viện Hàng không
37Trường Đại học Hạ Long
38Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
39 Đại học Gia Định

Bộ GD&ĐT cho biết, năm 2025, do số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng nhiều hơn, cũng là năm đầu tiên các trường cao đẳng tham gia xét tuyển, không còn việc xét tuyển sớm, sử dụng tất cả các phương thức xét tuyển trong đợt 1, nên phải kéo dài thời gian lọc ảo.

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 30/8. Nếu bỏ qua bước này và không có lý do chính đáng, kết quả sẽ bị hủy. Các đại học thường có kế hoạch nhập học với những yêu cầu khác nhau, đăng tải trên website, fanpage chính chức hoặc gửi cho thí sinh qua email, số điện thoại, giấy báo... Thí sinh cần lưu ý để hoàn tất mọi thủ tục.

Từ 1/9 đến tháng 12/2025, các trường chưa đủ chỉ tiêu có thể tuyển bổ sung. Thí sinh được xét tuyển bổ sung khi không trúng tuyển hoặc không xác nhận nhập học trường nào.

