Danh sách các trường công bố điểm chuẩn đại học 2025

(VTC News) -

* VTC News tiếp tục cập nhật

Học viện Hàng không là trường đầu tiên công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học 2025 trên cả nước. Trong đó gành có điểm chuẩn cao nhất của học viện này là 28,5. Đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, điểm chuẩn cao nhất là 27. Đối với phương thức xét học bạ điểm chuẩn cao nhất là 28,5. Đối với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM điểm chuẩn cao nhất là 921,25.

Dưới đây điểm chuẩn đại học 2025:

Dưới đây điểm chuẩn đại học 2025:

TT Điểm chuẩn 1 Đại học Bách khoa Hà Nội 2 Đại học Ngoại thương (cơ sở Hà Nội) 3 Học viện Ngân hàng 4 Đại học Kinh tế quốc dân 5 Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 6 Trường Quốc tế

(Đại học Quốc gia Hà Nội) 7 Đại học Giáo dục

(Đại học Quốc gia Hà Nội) 8 Đại học Việt Nhật

(Đại học Quốc gia Hà Nội) 9 Đại học CMC 10 Đại học Điện lực 11 Đại học Thương mại 12 Học viện Quân Y 13 Học viện Biên phòng 14 Học viện Kỹ thuật Quân sự 15 Học viện Hậu cần 16 Học viện Phòng không - Không quân 17 Học viện Biên phòng 18 Trường Sĩ quan lục quân 1 19 Trường Sĩ quan lục quân 2 20 Trường Sĩ quan Chính trị 21 Trường Sĩ quan Pháo binh 22 Trường Sĩ quan Thông tin 23 Trường Sĩ quan Đặc công 24 Trường Sĩ quan Không quân 25 Trường Sĩ quan Phòng hoá 26 Đại học Luật Hà Nội 27 Đại học Dược Hà Nội 28 Đại học Thuỷ lợi 28 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 29 Đại học Khoa học Tự nhiên

(Đại học Quốc gia Hà Nội) 30 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

(Đại học Quốc gia Hà Nội) 31 Đại học Mở Hà Nội 32 Đại học Giao thông vận tải 33 Đại học Công nghiệp Hà Nội 34 Đại học Y Dược Thái Nguyên 35 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 36 Học viện Hàng không 37 Trường Đại học Hạ Long 38 Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM 39 Đại học Gia Định

Bộ GD&ĐT cho biết, năm 2025, do số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng nhiều hơn, cũng là năm đầu tiên các trường cao đẳng tham gia xét tuyển, không còn việc xét tuyển sớm, sử dụng tất cả các phương thức xét tuyển trong đợt 1, nên phải kéo dài thời gian lọc ảo.

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 30/8. Nếu bỏ qua bước này và không có lý do chính đáng, kết quả sẽ bị hủy. Các đại học thường có kế hoạch nhập học với những yêu cầu khác nhau, đăng tải trên website, fanpage chính chức hoặc gửi cho thí sinh qua email, số điện thoại, giấy báo... Thí sinh cần lưu ý để hoàn tất mọi thủ tục.

Từ 1/9 đến tháng 12/2025, các trường chưa đủ chỉ tiêu có thể tuyển bổ sung. Thí sinh được xét tuyển bổ sung khi không trúng tuyển hoặc không xác nhận nhập học trường nào.