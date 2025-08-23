Điểm chuẩn Đại học An ninh Nhân dân từ 17,66 đến 26,05

(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học An ninh Nhân dân 2025:

Điểm chuẩn Đại học An ninh Nhân dân 2025

Theo đó, năm nay, trường lấy điểm chuẩn dao động từ 17,66 - 26,05 điểm. Lấy điểm thấp nhất ở vùng 8 tuyển thí sinh Nam và cao nhất ở vùng 4 tuyển thí sinh nữ.

Thí sinh trúng tuyển nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2025 để xác nhận nhập học tại công an đơn vị, địa phương nơi thí sinh sơ tuyển và thực hiện thao tác xác nhận nhập học trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hoàn thành trước 17h ngày 30/8/2025.

Công an các đơn vị, địa phương tiếp nhận bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2025 của thí sinh và tập hợp, báo cáo kết quả về trường Đại học An ninh nhân dân trước 17h ngày 4/9/2025.

