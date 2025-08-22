  • Zalo

Điểm chuẩn Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cao nhất gần 30 điểm

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2025, cao nhất 29,84 điểm ở ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý.

Xếp thứ 2 là ngành Giáo dục Tiểu học với 28,6 điểm. Chi tiết điểm chuẩn năm 2025 trường Đại học Giáo dục như sau:

Năm nay, trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 16 ngành đào tạo đại học chính quy, cụ thể:

Tuyển sinh đại học theo ngành, đối với các ngành đào tạo giáo viên, gồm: Sư phạm Toán; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hoá học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học tự nhiên; Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Lịch sử - Địa lý; Giáo dục Mầm non; Giáo dục Tiểu học.

Tuyển sinh đại học theo nhóm ngành (tên nhóm ngành: Khoa học giáo dục và khác), tổ chức phân ngành sau khi sinh viên học xong năm thứ nhất, đối với các ngành ngoài sư phạm, bao gồm: Khoa học giáo dục; Quản trị công nghệ giáo dục; Quản trị chất lượng giáo dục; Tham vấn học đường; Quản trị trường học; Tâm lý học (chuyên ngành: Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên).

Nhà trường sử dụng 4 phương thức xét tuyển, gồm: xét tuyển thẳng; xét tuyển dự bị đại học; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Kim Anh
