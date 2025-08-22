Điểm chuẩn Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cao nhất gần 30 điểm

(VTC News) -

Xếp thứ 2 là ngành Giáo dục Tiểu học với 28,6 điểm. Chi tiết điểm chuẩn năm 2025 trường Đại học Giáo dục như sau:

Năm nay, trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 16 ngành đào tạo đại học chính quy, cụ thể:

Tuyển sinh đại học theo ngành, đối với các ngành đào tạo giáo viên, gồm: Sư phạm Toán; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hoá học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học tự nhiên; Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Lịch sử - Địa lý; Giáo dục Mầm non; Giáo dục Tiểu học.

Tuyển sinh đại học theo nhóm ngành (tên nhóm ngành: Khoa học giáo dục và khác), tổ chức phân ngành sau khi sinh viên học xong năm thứ nhất, đối với các ngành ngoài sư phạm, bao gồm: Khoa học giáo dục; Quản trị công nghệ giáo dục; Quản trị chất lượng giáo dục; Tham vấn học đường; Quản trị trường học; Tâm lý học (chuyên ngành: Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên).

Nhà trường sử dụng 4 phương thức xét tuyển, gồm: xét tuyển thẳng; xét tuyển dự bị đại học; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.