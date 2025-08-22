(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Trà Vinh 2025:

Đại học Trà Vinh công bố điểm chuẩn đại học năm 2025

Theo đó, điểm trúng tuyển cao nhất của trường là 22,5 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, ngành Y khoa là 21,25 điểm; Răng - Hàm - Mặt là 20,75 điểm; Kỹ thuật xét nghiệm y học là 21,5 điểm; Dược học là 19 điểm. Điểm trúng tuyển ngành Quản lý thể dục thể thao là 22 điểm. Đa số các ngành còn lại điểm trúng tuyển từ 15 - 19.25 điểm, theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Bên cạnh đó, trường công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét học bạ cho các ngành học từng tổ hợp theo quy định từ 18 – 26,58 điểm.

Xác nhận nhập học trực tuyến và làm thủ tục nhập học trước 17h ngày 30/8/2025

Sau khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh phải thực hiện việc xác nhận nhập học trực tuyến. Để xác nhận nhập học trực tuyến, thí sinh cần truy cập vào Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn, sau đó tra cứu kết quả xét tuyển và chọn xác nhận nhập học cho nguyện vọng trúng tuyển. Thời gian thực hiện trước 17 giờ ngày 30/8/2025.

Sau thời gian trên, thí sinh chưa xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống được xem như từ chối nhập học tại Trường Đại học Trà Vinh và bị xóa tên trong danh sách trúng tuyển.

Sau khi hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến, thí sinh đến trực tiếp Trường làm thủ tục nhập học từ ngày 24/8 đến 17 giờ ngày 30/8/2025.

