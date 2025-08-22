Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên: Gần 30 ngành cùng lấy 15 điểm

(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn trường đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên 2025:

Trường đại học Nông Lâm, ĐH Thái Nguyên: Gần 30 ngành cùng lấy điểm chuẩn 15

Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay là 15 điểm với tất cả các ngành.

Ngoài ra, trường cũng công bố điểm trúng tuyển theo bài thi đánh giá V-SAT là 225; điểm trúng tuyển theo kết quả học tập bậc THPT là 15 điểm.

Điểm trúng tuyển trên đã bao gồm điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng.

Năm 2025, trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên tuyển 1.800 chỉ tiêu cho 25 ngành, thông qua các phương thức: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, Xét theo kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ), Xét tuyển dựa vào bài thi đánh giá năng lực của Đại học Thái Nguyên, Xét tuyển thẳng thí sinh theo Quy định của Bộ GD&ĐT.

Năm 2025, số lượng thí sinh và nguyện vọng đăng ký đều tăng mạnh. Cả nước có hơn 7,6 triệu nguyện vọng được đăng ký, chiếm hơn 73% tổng số thí sinh. Trung bình, mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng. Số thí sinh đăng ký xét tuyển cũng tăng vọt hơn 115.000 em so với năm 2024, một phần do các trường cao đẳng nghề nghiệp tham gia xét tuyển chung hệ thống.

Điểm chuẩn khó dự báo hơn các năm trước là nhận định chung của nhiều trường đại học trong quy trình lọc ảo năm nay, bởi những thay đổi lớn về cách thức tổ chức, thực hiện.