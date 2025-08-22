Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội, cao nhất ngành Tâm lý học

(VTC News) -

Ngành Y khoa lấy 28,13 điểm. Theo sau là ngành Răng Hàm Mặt với 27,34 điểm. Cả hai đều xét điểm thi tốt nghiệp tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh).

Điểm chuẩn trường Đại học Y Hà Nội năm 2025 cụ thể như sau:

Năm nay, trường Đại học Y Hà Nội tuyển hơn 1.900 sinh viên theo hai phương thức là xét tuyển thẳng và xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trường sử dụng 5 tổ hợp xét tuyển, gồm B00 (Toán, Hóa, Sinh), B08 (Toán, Sinh, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh), A00 (Toán, Lý, Hóa). Đây cũng là lần đầu tiên trường tuyển khối A00.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, trường cộng điểm cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS 5.5 trở lên với mức điểm từ 1-2 điểm.

Năm ngoái, điểm chuẩn vào trường Đại học Y Hà Nội xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT từ 19-28,83. Cao nhất ở ngành Tâm lý học ở khối C00. Nếu chỉ tính tổ hợp truyền thống B00, ngành Y khoa dẫn đầu với 28,27 điểm. Mức thấp nhất là 19 điểm áp dụng với ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng tại phân hiệu Thanh Hóa.

Học phí năm nay của trường khoảng 16,9-62,2 triệu đồng/năm, tăng 1,9-10 triệu đồng so với năm ngoái.