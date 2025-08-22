Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2025

(VTC News) -

Điểm chuẩn trúng tuyển các ngành của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2025 cụ thể như sau:

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm nay tuyển 7.990 sinh viên bằng 5 phương thức: xét tuyển thẳng, xét điểm chứng chỉ quốc tế hoặc giải học sinh giỏi kết hợp với điểm học bạ cả ba năm theo tổ hợp, dựa vào kết quả thi tốt nghiệp, dựa vào điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội kết hợp học bạ.

Năm ngoái, điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cao nhất ở ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa với 26,05 điểm. Xếp sau đó là các ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (25,89 điểm), Ngôn ngữ Trung Quốc (25,58 điểm), Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (25,41 điểm), Marketing (25,33 điểm), Khoa học máy tính (25,32 điểm).

Hai ngành lấy điểm chuẩn thấp nhất với 19 điểm gồm Công nghệ kỹ thuật hoá học và Công nghệ kỹ thuật môi trường, bằng mức thấp nhất của năm ngoái. Các ngành còn lại đều trên 20 điểm.