(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn Học viện Tòa án 4 năm gần nhất:

Điểm chuẩn Học viện Tòa án 4 năm gần nhất.

Năm nay, Học viện Tòa án tuyển sinh 360 chỉ tiêu với 3 phương thức gồm:

- Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

- Xét học tập bậc THPT (chỉ xét tuyển đối với những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025).

- Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh.

Mức học phí đổi với 1 sinh viên/1 năm học trong 3 năm học gần nhất của Học viện Tòa án như sau:

+ Năm học 2022-2023 là: 9,8 triệu đồng/năm học.

+ Năm học 2023-2024 là: 12,5 triệu đồng/năm học.

+ Năm học 2024-2025 là: 14,1 triệu đồng/năm học.