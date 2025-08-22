Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Hà Nội tăng

(VTC News) -

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp 2025. Theo đó, ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa đạt mức cao nhất với 27 điểm.

Nhiều ngành có điểm chuẩn tăng mạnh nhất so với các năm trước gồm Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật cấp thoát nước, Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật công trình biển.

Chi tiết điểm chuẩn Đại học Xây dựng Hà Nội 2025:

Năm nay trường Đại học Xây dựng Hà Nội tuyển 4.700 chỉ tiêu cho 43 ngành/chuyên ngành, thuộc 8 nhóm lĩnh vực đào tạo: Máy tính và Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật, Kiến trúc và Xây dựng, Nghệ thuật, Kinh tế và Quản lý, Toán và Thống kê, và Chương trình liên kết quốc tế.

