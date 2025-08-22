Học viện Ngân hàng lấy điểm chuẩn cao nhất ngành Luật Kinh tế

(VTC News) -

Mức điểm trúng tuyển của các ngành của Học viện Ngân hàng năm 2025 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 21-26,97 điểm, tùy theo chương trình đào tạo, trong đó cao nhất là ngành Luật Kinh tế.

Dưới đây là điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2025:

Năm nay, Học viện Ngân hàng tuyển khoảng 3.600 sinh viên theo các phương thức: xét tuyển thẳng, dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT, dựa vào năng lực học tập THPT, kết hợp học bạ với chứng chỉ quốc tế, dựa vào kết quả kỳ thi V-SAT và thi đánh giá năng lực HSA.

Học phí Học viện Ngân hàng dự kiến khoảng 26,5-28 triệu đồng một năm với chương trình chuẩn, 40 triệu đồng ở chương trình chất lượng cao, tăng 1,5-3 triệu đồng so với năm ngoái. Với các chương trình liên kết quốc tế, sinh viên phải nộp 340-380 triệu đồng cho toàn khóa học 4 năm hoặc có thể cao hơn nếu chọn học năm cuối ở nước ngoài.

Năm ngoái, điểm chuẩn Học viện Ngân hàng xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT từ 23-28,13 điểm với nhóm ngành theo thang 30, cao nhất ở ngành Luật kinh tế. Với nhóm xét theo thang 40 (môn Toán hệ số 2), ngành Tài chính có điểm trúng tuyển cao nhất với 34,2 điểm.