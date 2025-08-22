Điểm chuẩn Đại học Y Dược TP.HCM 2025 từ 17 đến 27,34

(VTC News) -

Ngày 22/8, hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược công bố điểm chuẩn năm 2025.

Điểm chuẩn cụ thể các ngành như sau:

Điểm chuẩn Đại học Y Dược TP.HCM 2025.

Năm nay, Đại học Y Dược TP.HCM lấy điểm chuẩn từ 17 - 27,34 điểm. Trong đó, ngành lấy điểm cao nhất là Y khoa với 27,34 điểm (năm ngoái 27,8 điểm). Ngành thấp nhất là Y tế công cộng với 17 điểm (năm ngoái 21,45 điểm).

Đại học Y Dược TP.HCM năm nay tuyển hơn 2.500 sinh viên bằng các phương thức: Tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và chứng chỉ quốc tế, dự bị đại học.

Theo thông báo của nhà trường, ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt lấy điểm sàn cao nhất với 22 điểm. Y học cổ truyền và Dược học cùng nhận hồ sơ từ 19 điểm, các ngành còn lại là 17 điểm. Đây là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển bao gồm điểm ưu tiên (không tính điểm cộng).

Năm 2025, số lượng thí sinh và nguyện vọng đăng ký đều tăng mạnh. Cả nước có hơn 7,6 triệu nguyện vọng được đăng ký, chiếm hơn 73% tổng số thí sinh. Trung bình, mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng. Số thí sinh đăng ký xét tuyển cũng tăng vọt hơn 115.000 em so với năm 2024, một phần do các trường cao đẳng nghề nghiệp tham gia xét tuyển chung hệ thống.

Điểm chuẩn khó dự báo hơn các năm trước là nhận định chung của nhiều trường đại học trong quy trình lọc ảo năm nay, bởi những thay đổi lớn về cách thức tổ chức, thực hiện.