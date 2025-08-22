(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn Học viện Hàng không Việt Nam 2025:

Điểm chuẩn Học viện Hàng không Việt Nam 2025, cao nhất 27

Theo đó, điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT 2025 của Học viện Hàng không Việt Nam dao động từ 18 - 17 điểm. Ngành Xây dựng và phát triển cảng HK (Ngành: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng) có điểm chuẩn thấp nhất với 18 điểm. Cao nhất là ngành Quản lý hoạt động bay (học bằng Tiếng Anh); Quản lý và khai thác bay (học bằng Tiếng Anh) với 27 điểm.

Năm nay, Học viện Hàng không Việt Nam tuyển sinh 4.625 chỉ tiêu với 5 phương thức gồm:

Phương thức 1: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Phương thức 2: Xét học bạ cả năm lớp 12.

Phương thức 3: Xét điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phương thức 4: Xét Chứng chỉ quốc tế SAT/ACT/IB.

Phương thức 5: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT.

Học phí năm học 2025-2026 của Học viện Hàng không Việt Nam khoảng 15,5 - 18,5 triệu đồng mỗi học kỳ.

Bộ GD&ĐT cho biết năm nay do số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng nhiều hơn, cũng là năm đầu tiên các trường cao đẳng tham gia xét tuyển, không còn việc xét tuyển sớm, sử dụng tất cả các phương thức xét tuyển trong đợt 1, nên phải kéo dài thời gian lọc ảo.

Để bảo đảm kết quả xét tuyển chính xác, công bằng, Bộ GD&ĐT đề nghị các trường tập trung, khẩn trương rà soát toàn bộ dữ liệu, phương thức xét tuyển, các tình huống trong bối cảnh rất nhiều dữ liệu của thí sinh được sử dụng. Các trường cũng cần tính toán kỹ lưỡng phương án, đề xuất tỷ lệ ảo phù hợp để tránh lượng ảo lớn, ảnh hưởng tới nguồn tuyển của trường khác, cũng như tuyển sinh vượt chỉ tiêu, năng lực đào tạo của trường.

Một số trường đưa ra mốc thời gian cụ thể công bố điểm chuẩn: Đại học Bách khoa Hà Nội công bố vào 16h ngày 22/8. Trong khi Đại học Kinh tế Quốc dân công bố vào 16h56 ngày 22/8, dự kiến thời gian nhập học cho tân sinh viên từ 8h ngày 25/8 đến 17h ngày 31/8. Trường Đại học Tài chính - Marketing công bố vào 19h30 ngày 22/8, trong chương trình đặc biệt phát trực tiếp trên các nền tảng số của trường.

Năm 2025, số lượng thí sinh và nguyện vọng đăng ký đều tăng mạnh. Cả nước có hơn 7,6 triệu nguyện vọng được đăng ký, chiếm hơn 73% tổng số thí sinh. Trung bình, mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng. Số thí sinh đăng ký xét tuyển cũng tăng vọt hơn 115.000 em so với năm 2024, một phần do các trường cao đẳng nghề nghiệp tham gia xét tuyển chung hệ thống.

Điểm chuẩn khó dự báo hơn các năm trước là nhận định chung của nhiều trường đại học trong quy trình lọc ảo năm nay, bởi những thay đổi lớn về cách thức tổ chức, thực hiện.