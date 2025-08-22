Điểm chuẩn Trường ĐH Khoa Xã hội và Nhân văn TP.HCM từ 20 - 28,55

(VTC News) -

Tối 22/8, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM, công bố điểm chuẩn năm 2025 ở các phương thức xét tuyển.

Trường có 3 phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển (phương thức 1); xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM năm 2025 (phương thức 2); xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 (phương thức 3).

Năm nay ngành có điểm chuẩn cao nhất ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 là Báo chí với 28,55 điểm (C00). Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Ngôn ngữ Nga với 20 điểm (D01).

Điểm chuẩn cụ thể từng phương thức, từng ngành, từng tổ hợp của trường như sau:

Năm nay trường tuyển sinh 3.899 chỉ tiêu đối với 37 ngành đào tạo thuộc 3 chương trình chính quy gồm: Chương trình chuẩn, chương trình chuẩn quốc tế, chương trình liên kết quốc tế.

