Điểm chuẩn trường Đại học Ngân hàng TP.HCM dao động từ 18-23,6

(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Ngân hàng TP.HCM năm 2025:

18 điểm đã trúng tuyển vào trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM có điểm chuẩn dao động từ 18 - 23,60 điểm. Trong đó, 2 ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng chương trình Đại học chính quy cử nhân Quốc tế do đối tác cấp bằng với 18 điểm. Ngành Kinh doanh quốc tế có điểm chuẩn cao nhất là 23,60 điểm.

Năm 2025, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tuyển sinh hơn 4.500 chỉ tiêu với 4 phương thức tuyển sinh chủ đạo. Cụ thể gồm:

Phương thức 1: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phương thức 2: Phương thức xét tuyển tổng hợp

Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT năm 2025

Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT năm 2025

Riêng chương trình do đối tác quốc tế cấp bằng, trường xét tuyển bằng học bạ kết hợp phỏng vấn.

Trong đó, trường xét tuyển tổng hợp và điểm kỳ thi V-SAT trước khi có điểm thi tốt nghiệp THPT (xét tuyển sớm).

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM mở 4 ngành mới, gồm Kiểm toán, Luật, Thương mại điện tử và Trí tuệ nhân tạo trong năm 2025.

Năm 2025, số lượng thí sinh và nguyện vọng đăng ký đều tăng mạnh. Cả nước có hơn 7,6 triệu nguyện vọng được đăng ký, chiếm hơn 73% tổng số thí sinh. Trung bình, mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng. Số thí sinh đăng ký xét tuyển cũng tăng vọt hơn 115.000 em so với năm 2024, một phần do các trường cao đẳng nghề nghiệp tham gia xét tuyển chung hệ thống.

Điểm chuẩn khó dự báo hơn các năm trước là nhận định chung của nhiều trường đại học trong quy trình lọc ảo năm nay, bởi những thay đổi lớn về cách thức tổ chức, thực hiện.