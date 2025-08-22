Điểm chuẩn trường Đại học Nguyễn Tất Thành từ 15 - 23

(VTC News) -

Cụ thể, ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt có mức điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là 20,5 điểm theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT, 23 điểm theo phương thức xét tuyển học bạ.

Bên cạnh đó, với phương thức xét tuyển kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và Hà Nội cũng ghi nhận ở mức từ 600 điểm đến 650 điểm và 75 điểm đến 85 điểm ở cả 2 ngành học này.

Điểm chuẩn trường Đại học Nguyễn Tất Thành từ 15 đến 23 điểm.

Ngành Dược học và Y học cổ truyền ghi nhận các mức điểm chuẩn là 19 điểm theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT, 21 điểm theo phương thức xét tuyển học bạ THPT.

Phương thức xét tuyển kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và Hà Nội cũng ghi nhận mức điểm lần lượt là 570 điểm và 70 điểm.

Để xét tuyển vào 4 ngành học này, thí sinh cần có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức Tốt hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8 trở lên.

Điểm chuẩn trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2025.

Các ngành còn lại thuộc khối Sức khỏe là Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng cũng có các mức điểm chuẩn là: 17 điểm cho phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT và 19 điểm cho phương thức học bạ, 550 điểm cho phương thức xét tuyển điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và 70 điểm đối với bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Tuy nhiên, thí sinh cũng cần có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 trở lên.

Riêng 2 ngành Luật và Luật kinh tế ghi nhận mức điểm chuẩn là 17 điểm cho phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT và 18 điểm cho phương thức xét tuyển học bạ. Đối với chương trình chuẩn quốc tế, ngành Luật kinh tế có mức điểm là 17 điểm và 18 điểm lần lượt cho phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ.

Các ngành còn lại của trường ĐH Nguyễn Tất Thành có mức điểm chuẩn là 15 điểm cho phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT và 18 điểm cho phương thức xét tuyển học bạ, 550 điểm cho phương thức xét tuyển điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và 70 điểm đối với bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Theo quy định, ngay khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh cần xác nhận nhập học trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h ngày 30/8/2025, sau thời điểm này, thí sinh không xác nhận nhập học sẽ coi như từ chối nhập học.

Đối với các ngành học chưa đủ chỉ tiêu sẽ được nhà trường thông báo xét tuyển bổ sung theo thời gian quy định.

Ngay sau khi có kết quả trúng tuyển, trường ĐH Nguyễn Tất Thành chào đón phụ huynh và thí sinh đến nhập học trực tiếp từ ngày 23/8.