Trường Sư phạm đầu tiên công bố điểm chuẩn 2025

(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên:

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2025

Năm nay, điểm chuẩn của trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên dao động ở mức 19,4 - 27,94. Trong đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Sư phạm Lịch sử với 27,94 điểm kết hợp tiêu chí phụ điểm thi môn Lịch sử đạt từ 9,25 điểm trở lên. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Huấn luyện thể thao 19,4 điểm.

Năm 2025, số lượng thí sinh và nguyện vọng đăng ký đều tăng mạnh. Cả nước có hơn 7,6 triệu nguyện vọng được đăng ký, chiếm hơn 73% tổng số thí sinh. Trung bình, mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng. Số thí sinh đăng ký xét tuyển cũng tăng vọt hơn 115.000 em so với năm 2024, một phần do các trường cao đẳng nghề nghiệp tham gia xét tuyển chung hệ thống.

Điểm chuẩn khó dự báo hơn các năm trước là nhận định chung của nhiều trường đại học trong quy trình lọc ảo năm nay, bởi những thay đổi lớn về cách thức tổ chức, thực hiện.