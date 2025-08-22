Trường Đại học Sài Gòn công bố điểm chuẩn năm 2025

(VTC News) -

Ngày 22/8, trường Đại học Sài Gòn công bố điểm chuẩn đại học năm 2025 cho tất cả các phương thức.

Nhà trường cho biết điểm chuẩn các ngành đã quy đổi tương đương về tổ hợp gốc theo thang điểm 30, với tất cả các phương thức.

Nhóm ngành Sư phạm tiếp tục dẫn đầu về chuẩn đầu vào dao động từ 22 - 28,98 điểm. Trong đó, ngành Sư phạm Hóa cao nhất với 28,98 điểm, kế tiếp là ngành Sư phạm địa lý với 28,55 điểm.

Điểm chuẩn trường Đại học Sài Gòn năm 2025.

Năm 2025, trường Đại học Sài Gòn tuyển 5.220 sinh viên, mở 3 ngành mới là Lịch sử, Địa lý học, Thiết kế vi mạch. Trường xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; điểm thi tốt nghiệp THPT; điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM; kết quả V-SAT.

Căn cứ vào điểm thi tốt nghiệp THPT, trường xác định giữa các tổ hợp xét tuyển chênh lệch 0,01 đến gần 4 điểm.