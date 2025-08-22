Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2025 cao nhất 29,39

(VTC News) -

Xếp sau là chương trình Khoa học máy tính với điểm chuẩn 29,19. Các ngành hot của trường đều có điểm chuẩn cao như: Chương trình Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá 28,48 điểm; Chương trình Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano 28,25.

Đại học Bách khoa Hà Nội chiều 22/8 công bố điểm chuẩn 2025, cụ thể như sau:

Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển hơn 9.600 sinh viên. Các phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển tài năng, đánh giá tư duy, dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT và diện cử tuyển, lưu học sinh.

Năm học 2025-2026, học phí các chương trình chuẩn tại Đại học Bách khoa Hà Nội từ 14-17,5 triệu đồng/học kỳ. Đối với các chương trình Elitech, học phí từ 17,5-22,5 triệu đồng/học kỳ. Các chương trình song bằng, hợp tác quốc tế có mức từ 25,5-30 triệu đồng/học kỳ.

Riêng 2 chương trình Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) và Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (EM-E14) giữ ổn định mức học phí từ 32-33,5 triệu đồng/học kỳ.