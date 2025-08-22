(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM 2025:

Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, từ 15 - 20.

Theo đó, ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp 2025, trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM lấy điểm cao nhất là 17 ở các ngành: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Marketing, Truyền thông đa phương tiện. Còn lại các ngành khác đều 15 điểm.

Đối với phương thức xét học bạ trường lấy điểm dao động từ 18 - 20 điểm. Cuối cùng là phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM trên thang điểm 1.200 trường lấy từ 500 - 600 điểm.

Bộ GD&ĐT cho biết năm nay do số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng nhiều hơn, cũng là năm đầu tiên các trường cao đẳng tham gia xét tuyển, không còn việc xét tuyển sớm, sử dụng tất cả các phương thức xét tuyển trong đợt 1, nên phải kéo dài thời gian lọc ảo.

Để bảo đảm kết quả xét tuyển chính xác, công bằng, Bộ GD&ĐT đề nghị các trường tập trung, khẩn trương rà soát toàn bộ dữ liệu, phương thức xét tuyển, các tình huống trong bối cảnh rất nhiều dữ liệu của thí sinh được sử dụng. Các trường cũng cần tính toán kỹ lưỡng phương án, đề xuất tỷ lệ ảo phù hợp để tránh lượng ảo lớn, ảnh hưởng tới nguồn tuyển của trường khác, cũng như tuyển sinh vượt chỉ tiêu, năng lực đào tạo của trường.

Một số trường đưa ra mốc thời gian cụ thể công bố điểm chuẩn: Đại học Bách khoa Hà Nội công bố vào 16h ngày 22/8. Trong khi Đại học Kinh tế Quốc dân công bố vào 16h56 ngày 22/8, dự kiến thời gian nhập học cho tân sinh viên từ 8h ngày 25/8 đến 17h ngày 31/8. Trường Đại học Tài chính - Marketing công bố vào 19h30 ngày 22/8, trong chương trình đặc biệt phát trực tiếp trên các nền tảng số của trường.

Năm 2025, số lượng thí sinh và nguyện vọng đăng ký đều tăng mạnh. Cả nước có hơn 7,6 triệu nguyện vọng được đăng ký, chiếm hơn 73% tổng số thí sinh. Trung bình, mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng. Số thí sinh đăng ký xét tuyển cũng tăng vọt hơn 115.000 em so với năm 2024, một phần do các trường cao đẳng nghề nghiệp tham gia xét tuyển chung hệ thống.

Điểm chuẩn khó dự báo hơn các năm trước là nhận định chung của nhiều trường đại học trong quy trình lọc ảo năm nay, bởi những thay đổi lớn về cách thức tổ chức, thực hiện.