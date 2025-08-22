Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP.HCM 2025, ngành nào cao nhất?

(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2025:

Theo đó, phổ điểm chuẩn của 59 chương trình đào tạo tuyển sinh tại TP.HCM ở cả 5 phương thức sẽ dao động từ 22,8 - 27,7.

Kết quả xét tuyển cho thấy sức hút của các chương trình đào tạo như: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (27,7), Công nghệ Marketing (26,65), Marketing (26,5), Kinh doanh quốc tế (26,3), Tài chính quốc tế (26,3), Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện (26,3), Khoa học dữ liệu (26), Thương mại điện tử (26,1).

Đây được xem là nhóm ngành nghề đòi hỏi kiến thức đa lĩnh vực, thời thượng, năng động, có tính quốc tế hóa cao. Đặc biệt, chương trình đào tạo Phân tích dữ liệu (26,4) mới tuyển sinh năm đầu tiên cũng thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh và thí sinh với mức điểm rất cao.

So với năm ngoái học phí các chương trình đào tạo tại Đại học Kinh tế TP.HCM tăng hơn 200.000 đồng/tín chỉ.

Theo đó, học phí các chương trình tiên tiến quốc tế (đã kiểm định quốc tế) học phí Tiếng Việt là 1,3 triệu đồng/tín chỉ; tiếng Anh x 1,4; thực hành x 1,2. Học phí chương trình tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (ACCA và ICAEW) Tiếng Việt là 1,3 triệu đồng/ tín chỉ; tiếng Anh là 1,9 triệu đồng/tín chỉ.

Các chương trình tiên tiến (khối ngành III, VII) Tiếng Việt là 1,1 triệu đồng/tín chỉ, tiếng Anh x 1,4; thực hành x 1,2. Các chương trình tiên tiến (khối ngành V) Tiếng Việt là 1,2 triệu đồng/tín chỉ; tiếng Anh x 1,4; thực hành x 1,2; Cử nhân tài năng Tiếng Việt là 1,1 triệu đồng/tín chỉ; tiếng Anh là 1,9 triệu đồng/tín chỉ.

Chương trình Asean Coop Tiếng Việt là 1,1 triệu đồng/tín chỉ; tiếng Anh là 1,9 triệu đồng/tín chỉ; Mode Coop là 3,29 triệu đồng/tín chỉ. Lộ trình tăng học phí mỗi năm không quá 10%/năm.

Các chương trình đào tạo tại cơ sở Vĩnh Long có mức học phí thấp hơn 40% so với cơ sở tại TP.HCM, với mức tăng không quá 5%/năm.