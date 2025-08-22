Điểm chuẩn Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội 2025 từ 19 - 27,43

(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội 2025:

Điểm chuẩn trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội 2025.

Theo đó, năm nay điểm chuẩn của trường dao động từ 19 - 27,43 điểm. Ngành Điều dưỡng điểm chuẩn thấp nhất với 19 điểm và cao nhất là ngành Y khoa 27,43 điểm.

Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay tuyển 720 sinh viên cho 6 ngành. Trong đó, riêng ngành Y khoa là 260 chỉ tiêu, Dược học 220. Còn lại, chỉ tiêu mỗi ngành là 60.

Các phương thức xét tuyển gồm: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét học sinh dự bị đại học, dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực HSA, xét chứng chỉ tiếng Anh và xét theo cơ chế đặc thù của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Học phí trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2025-2026 dự kiến là 62 triệu đồng.

Năm 2025, số lượng thí sinh và nguyện vọng đăng ký đều tăng mạnh. Cả nước có hơn 7,6 triệu nguyện vọng được đăng ký, chiếm hơn 73% tổng số thí sinh. Trung bình, mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng. Số thí sinh đăng ký xét tuyển cũng tăng vọt hơn 115.000 em so với năm 2024, một phần do các trường cao đẳng nghề nghiệp tham gia xét tuyển chung hệ thống.

Điểm chuẩn khó dự báo hơn các năm trước là nhận định chung của nhiều trường đại học trong quy trình lọc ảo năm nay, bởi những thay đổi lớn về cách thức tổ chức, thực hiện.