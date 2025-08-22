Điểm chuẩn Đại học Dược Hà Nội 2025, ngành giảm nhiều nhất hơn 4 điểm

(VTC News) -

Trường Đại học Dược Hà Nội chiều 22/8 công bố điểm chuẩn chính thức năm 2025 cho tất cả phương thức. Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, điểm chuẩn dao động 20-24,5, trong đó ngành Dược học tiếp tục dẫn đầu, nhưng giảm hơn 1 điểm so với năm ngoái.

Ba ngành còn lại đều có điểm chuẩn giảm, mạnh nhất là 4,26 điểm với ngành Công nghệ sinh học.

Điểm chuẩn Đại học Dược Hà Nội 2025 cụ thể như sau:

Năm nay, trường Đại học Dược Hà Nội tuyển 940 chỉ tiêu. Ngành Dược học đông nhất với 760 chỉ tiêu, trong đó 30 suất cho chương trình liên kết với Đại học Sydney, Australia.

Học phí trường Đại học Dược Hà Nội năm học 2025-2026 dự kiến khoảng 17,1-27,6 triệu đồng, cao nhất ở ngành Dược học. Theo sau là ngành Hóa dược với 24,4 triệu đồng. Hai ngành còn lại là Công nghệ Sinh học và Hóa học thu 17,1 triệu đồng. So với năm ngoái, học phí tăng từ 1,9-3,2 triệu đồng.