Điểm chuẩn trường Đại học Gia Định từ 15 - 20,5

(VTC News) -

Chiều 22/8, Trường Đại học Gia Định (GUD) công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2025 dao động từ 15 đến 20,5 điểm với phương thức xét điểm thi THPT.

Cụ thể, điểm chuẩn các ngành Truyền thông đa phương tiện, Công nghệ thông tin, Marketing, Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng được tăng lên mức 16 điểm, cao hơn 1 điểm so với năm 2024. Bên cạnh đó, hai ngành mới gồm Ngôn ngữ Trung Quốc, Trí tuệ nhân tạo cũng ghi nhận mức điểm khá cao, lần lượt là 16 và 17 điểm.

Điểm chuẩn trường ĐH Gia Định từ 15 - 22,5 điểm.

Đáng chú ý, ngành Răng - Hàm - Mặt có mức điểm trúng tuyển cao nhất là 20,5 điểm, trở thành ngành học “hot”, được nhiều thí sinh quan tâm, chọn lựa trong mùa tuyển sinh 2025.

Ngoài phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, trường còn mở rộng cơ hội cho thí sinh bằng việc áp dụng thêm hai phương thức xét tuyển khác gồm: Xét kết quả học bạ THPT (từ 16 điểm) và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP.HCM tổ chức (từ 550 điểm). Điều này giúp thí sinh có nhiều lựa chọn hơn, giảm bớt áp lực thi cử, dễ dàng trúng tuyển vào ngành học mong muốn.

Điểm chuẩn trường ĐH Gia Định năm 2025.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh, học sinh được hỗ trợ, hướng dẫn nhập học, cũng như tư vấn nhà trọ, ký túc xá, trường tăng cường làm việc đến 20h các ngày trong tuần và làm việc cả thứ Bảy, Chủ nhật.

Năm 2025, trường Đại học Gia Định mở thêm 10 chuyên ngành mới gắn với xu thế số hóa gồm: Luật kinh tế số; Quản trị truyền thông; Sản xuất nội dung số; Công nghệ Marketing; Phân tích dữ liệu kinh doanh; Quản trị chuyển đổi số doanh nghiệp; Phân tích dữ liệu tài chính & Blockchain ứng dụng; Kinh doanh số & tối ưu Thương mại điện tử; Vận hành kinh doanh sàn Thương mại điện tử; Ngôn ngữ Trung trong Công nghệ & Trí tuệ nhân tạo.