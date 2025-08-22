Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội lấy điểm chuẩn từ 21,75-29

(VTC News) -

Cụ thể, ngành Tâm lý học dẫn đầu với 29 điểm ở tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa), tăng 0,4 điểm so với năm ngoái. Ba ngành xếp sau lấy từ 28 điểm trở lên gồm Báo chí, Đông phương học, Quan hệ công chúng.

Điểm chuẩn các ngành của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025 như sau:

Năm 2025, trường tuyển 2.650 sinh viên vào 28 ngành, với ba phương thức xét tuyển, gồm tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Theo công bố, học phí của trường năm nay từ 15-30 triệu đồng. Các ngành có học phí cao nhất là Báo chí, Tâm lý học, Quốc tế học, Quản trị khách sạn, Quan hệ công chúng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.