(VTC News) -

Theo đó điểm chuẩn xét từ kết quả điểm thi tốt nghiệp, đối với tổ hợp có môn Toán (hệ số 1) điểm chuẩn cao nhất là 27 thuộc về ngành Marketing và Luật.

Nhiều ngành có điểm chuẩn ở mức 23 - 25. Đối với tổ hợp có môn Toán hệ số 2 hoặc môn Tiếng Anh hệ số 2, điểm chuẩn ngành Marketing và Luật vẫn cao nhất là 25,47.

Với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM 2025 nhà trường lấy điểm dao động từ 527,94 - 737,29/1.200 điểm.

Phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội lấy 69,24 - 95,74 /150 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Nha Trang 2025, cao nhất 27/40.

Năm 2025, số lượng thí sinh và nguyện vọng đăng ký đều tăng mạnh. Cả nước có hơn 7,6 triệu nguyện vọng được đăng ký, chiếm hơn 73% tổng số thí sinh. Trung bình, mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng. Số thí sinh đăng ký xét tuyển cũng tăng vọt hơn 115.000 em so với năm 2024, một phần do các trường cao đẳng nghề nghiệp tham gia xét tuyển chung hệ thống.

Điểm chuẩn khó dự báo hơn các năm trước là nhận định chung của nhiều trường đại học trong quy trình lọc ảo năm nay, bởi những thay đổi lớn về cách thức tổ chức, thực hiện.