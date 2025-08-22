Ngành ngôn ngữ Trung Quốc 'soán ngôi' điểm chuẩn Đại học Hà Nội 2025

(VTC News) -

Trường Đại học Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025, từ 22,1-34,35 điểm (theo thang 40). Trong đó, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc cao nhất, song giảm 1,45 điểm so với năm trước. Ngành Ngôn ngữ Italy lấy thấp nhất.

Điểm chuẩn 2025 của trường Đại học Hà Nội ở tất cả ngành như sau:

Năm nay, trường Đại học Hà Nội tuyển 3.305 sinh viên, bằng 3 phương thức: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét tuyển kết hợp theo quy định của trường và xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Học phí trường Đại học Hà Nội với khóa tuyển sinh 2025 dự kiến khoảng 0,78-1,7 triệu đồng một tín chỉ, tăng 7,5-8,3% so với năm ngoái. Sinh viên cần hoàn thành khoảng 145-152 tín chỉ và đáp ứng một số yêu cầu khác để được xét công nhận tốt nghiệp.