Trường Đại học Bách khoa TP.HCM công bố điểm chuẩn năm 2025

Trường Đại học Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển tổng hợp năm 2025.

Điểm xét tuyển trong phương thức xét tuyển tổng hợp năm 2025 của trường Đại học Bách khoa TP.HCM là tổng điểm của 3 thành phần: điểm học lực, điểm cộng và điểm ưu tiên.

Điểm học lực có công thức tính riêng dành cho 8 đối tượng xét tuyển.

Điểm ưu tiên được xác định dựa trên đối tượng và khu vực ưu tiên.

Điểm cộng được xét từ các thành tích cá nhân, hoạt động xã hội, văn-thể-mỹ với mức tối đa là 10 điểm trên thang 100.

Điểm chuẩn trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2025 của Trường Đại học Bách khoa, có gần 48% thí sinh đạt điểm thi đánh giá năng lực từ 900 điểm. Gần 21% thí sinh vừa có điểm thi Tốt nghiệp THPT từ 27 điểm vừa có điểm đánh giá năng lực từ 900.

Bên cạnh đó, khoảng 3.300 thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh đạt chuẩn (tương đương IELTS Academic từ 5.0 trở lên) được quy đổi thành 8 - 10 điểm môn tiếng Anh trong cả điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học THPT.

Thí sinh cần phải hoàn thành thủ tục xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và thủ tục nhập học theo thông báo của Trường Đại học Bách khoa trước 17h ngày 30/08/2025 để chính thức trở thành tân sinh viên khóa 2025.