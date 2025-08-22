Thêm nhiều trường công nghệ công bố điểm chuẩn trúng tuyển 2025

(VTC News) -

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm nay lấy điểm chuẩn cao nhất ở ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng với 24,5 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường cụ thể như sau:

Tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, chương trình song bằng Công nghệ sinh học - Phát triển thuốc có điểm chuẩn cao nhất ở mức 24,82; tiếp đến là chương trình song bằng Công nghệ thông tin - Truyền thông ở mức 24,25 và chương trình song bằng Hóa học ở mức 23,53.

