Thêm nhiều trường công nghệ công bố điểm chuẩn trúng tuyển 2025

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển 2025.

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm nay lấy điểm chuẩn cao nhất ở ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng với 24,5 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường cụ thể như sau:

Tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, chương trình song bằng Công nghệ sinh học - Phát triển thuốc có điểm chuẩn cao nhất ở mức 24,82; tiếp đến là chương trình song bằng Công nghệ thông tin - Truyền thông ở mức 24,25 và chương trình song bằng Hóa học ở mức 23,53.

