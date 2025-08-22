Trường Đại học Luật TP.HCM công bố điểm chuẩn 2025

(VTC News) -

Điểm xét trúng tuyển (không nhận hệ số) trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy của trường Đại học Luật TP.HCM dựa vào kết quả điểm sau quy đổi (phương thức 2, 3, 4) và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (phương thức 5) như sau:

Đại học Luật TP.HCM công bố điểm chuẩn 2025.

Điểm trúng tuyển vào các ngành nêu trên dành cho thí sinh thuộc khu vực 3. Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm. Và được tính theo công thức: Điểm ưu tiên = [(30 -Tổng điểm đạt được)/7,5] x Mức điểm ưu tiên mà thí sinh được hưởng theo quy định của Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Với 7 ngành đào tạo, trường lấy điểm chuẩn từ 18,12 - 25,65. Trong đó ngành có điểm thấp nhất là Quản trị kinh doanh khối tổ hợp A01 với 18,12 điểm. Ngành cao nhất là 25,65 điểm tổ hợp X78 (Ngữ văn, tiếng Anh, giáo dục kinh tế và pháp luật).

Năm nay, trường Đại học Luật TP.HCM tuyển 3.350 sinh viên, tăng khoảng 150 sinh viên so với năm ngoái.

Năm 2025, số lượng thí sinh và nguyện vọng đăng ký đều tăng mạnh. Cả nước có hơn 7,6 triệu nguyện vọng được đăng ký, chiếm hơn 73% tổng số thí sinh. Trung bình, mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng. Số thí sinh đăng ký xét tuyển cũng tăng vọt hơn 115.000 em so với năm 2024, một phần do các trường cao đẳng nghề nghiệp tham gia xét tuyển chung hệ thống.

Điểm chuẩn khó dự báo hơn các năm trước là nhận định chung của nhiều trường đại học trong quy trình lọc ảo năm nay, bởi những thay đổi lớn về cách thức tổ chức, thực hiện.