Điểm chuẩn trường Đại học Công Thương TP.HCM cao nhất 24,5

(VTC News) -

Chiều 22/8, trường Đại học Công Thương TP.HCM (HUIT) công bố điểm chuẩn ở tất cả phương thức xét tuyển.

Ở phương thức thi tốt nghiệp THPT: điểm chuẩn dao động từ 17 - 24,5 điểm. Trong đó, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có mức điểm cao nhất với mức điểm 24,5 điểm.

Trường Đại học Công thương TP.HCM có mức điểm chuẩn ổn định so với các năm trước.

Phương thức xét học bạ THPT có điểm chuẩn từ 20,33 – 26,5 điểm.

Theo đó, những ngành có điểm chuẩn trên 25 gồm: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Tài chính ngân hàng, Luật, Luật kinh tế, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ thông tin, Du lịch, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Phương thức xét điểm thi ĐGNL Đại học Quốc gia TP.HCM: điểm chuẩn từ 607 - 800/1.200 điểm. Trong đó, nhóm ngành Kinh tế, Quản trị, Marketing, Logistics có điểm cao nhất là 800.

Điểm chuẩn trường ĐH Công Thương TP.HCM năm 2025.

Phương thức xét điểm thi ĐGNL chuyên biệt trường ĐH Sư phạm TP.HCM có điểm chuẩn từ 20,25 - 26,25 điểm.

Những ngành có điểm chuẩn trên 25 như: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Tài chính ngân hàng, Luật, Luật kinh tế, Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

Trường Đại học Công Thương TP.HCM sẽ đối chiếu kết quả học tập THPT, hồ sơ ưu tiên và khu vực ưu tiên theo dữ liệu Bộ GD&ĐT cùng hồ sơ gốc khi thí sinh nhập học. Nếu phát hiện sai lệch dẫn đến thay đổi kết quả, Trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển theo đúng quy định.