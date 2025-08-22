(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM 2025 theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT:

Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM 2025.

Năm nay, điểm chuẩn của trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM dao động từ 17 - 29,56 điểm. Ngành thấp nhất thuộc về Khoa học môi trường (D07). Ngành cao nhất thuộc về Khoa học máy tính chương trình tiên tiến (D07).

Năm nay, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia TP.HCM tuyển 4.455 chỉ tiêu.

Trường tuyển sinh theo 3 phương thức gồm: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT, Đại học Quốc gia TP.HCM; kết hợp các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với học bạ; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025; Xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM. Đã có 360 thí sinh trúng tuyển vào trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM theo phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

