Điểm chuẩn trường Đại học Tài chính - Marketing 2025

Tối 22/8, Trường Đại học Tài chính - Marketing công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025.

Điểm chuẩn Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) năm 2025 bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động 22,1-25,63/30 điểm. Trong đó, mức cao nhất là 25,63 điểm vào ngành Kinh tế.

Với những ngành có điểm chuẩn thang 40, mức điểm cao nhất là 29,21 điểm.

Điểm chuẩn trường Đại học Tài chính - Marketing năm 2025.

Năm nay tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học theo năng lực tối đa là 4.818. Chương trình chuẩn tổng chỉ tiêu 670, chương trình định hướng đặc thù 234, chương trình tích hợp 3.754, chương trình tiếng Anh toàn phần (định hướng quốc tế) 160,

Nhà trường cho biết thí sinh trúng tuyển vào trường xác nhận nhập học từ ngày 23/8 đến 17h ngày 30/8. Thí sinh nhập học trực tiếp tại trường từ 4/9 đến 7/9 theo lịch riêng.

Năm 2025, số lượng thí sinh và nguyện vọng đăng ký đều tăng mạnh. Cả nước có hơn 7,6 triệu nguyện vọng được đăng ký, chiếm hơn 73% tổng số thí sinh. Trung bình, mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng. Số thí sinh đăng ký xét tuyển cũng tăng vọt hơn 115.000 em so với năm 2024, một phần do các trường cao đẳng nghề nghiệp tham gia xét tuyển chung hệ thống.

Điểm chuẩn khó dự báo hơn các năm trước là nhận định chung của nhiều trường đại học trong quy trình lọc ảo năm nay, bởi những thay đổi lớn về cách thức tổ chức, thực hiện.

