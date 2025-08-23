  • Zalo

Ngành Sư phạm có điểm chuẩn cao nhất Đại học Đà Nẵng năm 2025

Mùa tuyển sinh 2025, Sư phạm Ngữ văn là ngành có điểm chuẩn cao nhất tại Đại học Đà Nẵng với 28,84 điểm.

Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả kỳ thi THPT năm 2025 vào các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng như sau:

Ngành Sư phạm có điểm chuẩn cao nhất Đại học Đà Nẵng năm 2025 - 1
Ngành Sư phạm có điểm chuẩn cao nhất Đại học Đà Nẵng năm 2025 - 2
Ngành Sư phạm có điểm chuẩn cao nhất Đại học Đà Nẵng năm 2025 - 3
Ngành Sư phạm có điểm chuẩn cao nhất Đại học Đà Nẵng năm 2025 - 4
Ngành Sư phạm có điểm chuẩn cao nhất Đại học Đà Nẵng năm 2025 - 5
Ngành Sư phạm có điểm chuẩn cao nhất Đại học Đà Nẵng năm 2025 - 6

Năm nay, Đại học Đà Nẵng tuyển hơn 17.000 sinh viên, tăng khoảng 2.000 so với năm ngoái. Các phương thức xét tuyển gồm: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025; xét học bạ; xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, xét điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội và xét tuyển theo đề án riêng.

