Điểm chuẩn trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, cao nhất 26,38

(VTC News)

Dưới đây là điểm chuẩn trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội 2025:

Năm nay, điểm chuẩn vào trường dao động từ 22,56 - 26,38 điểm. Trong đó ngành Quản trị tài nguyên di sản có điểm chuẩn cao nhất với 26,38 điểm. Ngành có điểm thấp nhất là Nhiếp ảnh nghệ thuật với 22,43 điểm.

Nhà trường lưu ý các thí sinh trúng tuyển bắt buộc phải xác nhận nhập học trước 17h ngày 30/8 trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và nhập học trực tiếp theo thông báo của nhà trường.

Năm 2025, số lượng thí sinh và nguyện vọng đăng ký đều tăng mạnh. Cả nước có hơn 7,6 triệu nguyện vọng được đăng ký, chiếm hơn 73% tổng số thí sinh. Trung bình, mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng. Số thí sinh đăng ký xét tuyển cũng tăng vọt hơn 115.000 em so với năm 2024, một phần do các trường cao đẳng nghề nghiệp tham gia xét tuyển chung hệ thống.

Điểm chuẩn khó dự báo hơn các năm trước là nhận định chung của nhiều trường đại học trong quy trình lọc ảo năm nay, bởi những thay đổi lớn về cách thức tổ chức, thực hiện.